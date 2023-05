Inter-Milan, secondo atto. Domani al Meazza alle 21 andrà in scena la semifinale di ritorno di Champions League, con i nerazzurri che partono favoriti grazie al 2-0 maturato all'andata, firmato da Dzeko e Mkhitaryan. In casa rossonera oggi verrà presa una decisione su Rafa Leao, che ha saltato la partita di andata per un'elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra, Inzaghi sembra orientato a confermare lo stesso 11 di mercoledì scorso, con Lukaku che dovrebbe partire dalla panchina. In dubbio Joaquin Correa, che è uscito all'intervallo della sfida di sabato sera con il Sassuolo per un affaticamento ai flessori della coscia destra. Questo il programma di giornata.



MILAN - La conferenza stampa di vigilia è in programma a Milanello alle 14.30. L’allenamento sarà invece alle ore 17 e sarà aperto alla stampa per i primi 15’.



INTER - La conferenza stampa di vigilia è in programma ad Appiano Gentile alle 12.30. L’allenamento sarà invece alle ore 15.30 e sarà aperto alla stampa per i primi 15’.