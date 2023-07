Giornata chiave di mercato per l'Inter, che nelle prossime ore potrebbe chiudere la cessione di Onana al Manchester United per poi andare all'assalto di Romelu Lukaku. Milano-Londra andata e ritorno per Piero Ausilio, che è volato in Inghilterra per provare a chiudere in tempi brevi la doppia operazione. Poi, eventualmente, ci si concentrerà sul nuovo portiere.

ONANA - La prima richiesta di ten Hag tra pali era proprio André Onana, che ha già allenato all'Ajax e col quale il Manchester ha raggiunto da tempo un accordo per 5 anni e un ingaggio da oltre 6 milioni di euro. Nel week end i Red Devils hanno presentato una nuova proposta da 55 milioni di euro, la richiesta iniziale dell'Inter era 60 ma da entrambe le parti filtra ottimismo per trovare un punto d'incontro. Per oggi è atteso il rilancio decisivo degli inglesi, con i nerazzurri pronti a fare una plusvlenza piena con la cessione di Onana che l'estate scorsa era arrivato a zero dall'Ajax.



LUKAKU - Come conferma ieri da Inzaghi, l'Inter farà ogni tipo di sforzo per provare a riportare Lukaku all'Inter. La prima proposta da 30 milioni è stata respinta dal Chelsea, la richiesta rimane quella di 40 bonus compresi. Appena i nerazzurri incasseranno i soldi della cessione di Onana, faranno un rilancio per Lukaku. E potrebbe essere quello decisivo. Ausilio è operativo a Londra sulla doppia pista, fuori Onana e dentro Romelu: può essere la giornata decisiva.



