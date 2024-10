Inter, non c'è solo Belahyane per il centrocampo: occhi pure su Bernabé

, com'è normale così, non resta ferma. Anzi,il club nerazzurro, a dispetto di una politica sugli investimenti che con la proprietà Suning prevedeva sempre più tagli e maggiori investimenti sui giovani. Una scelta che anche il fondo Oaktree ritiene virtuosa e necessaria per le stagioni a venire che ha spinto da subito il ds Piero Ausilio e il suo braccio destro Dario Baccin a iniziare a sondare, per l'Italia e per l'Europa, profili che farebbero al caso del club nerazzurro.Insieme ad un difensore centrale di prospettiva, che possa raccogliere l'eredità di De Vrij e Acerbi,rispetto a quanto non stia riuscendo a fare Asllani. Il nazionale albanese, attualmente ai box per un infortunio che gli farà saltare la trasferta di Roma e lo mantiene a rischio anche per quella di Champions League contro lo Young Boys, non ha mai convinto pienamente dal giorno del suo approdo dall'Empoli. Per questi motivi, i campioni d'Italia si stanno guardando attorno e, insieme al nome che vi abbiamo rivelato in esclusiva su– quello del classe 2004 dell'Hellas Verona Reda Belahyane – stanno seguendo con attenzione la crescita di un altro talento straniero che milita in Serie A.Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, si tratta didi Fabio Pecchia e campione olimpico nella scorsa estate ai Giochi di Parigi.Arrivato da svincolato dal Manchester City, dove il suo percorso era stato caratterizzato da un grave infortunio al ginocchio, il ragazzo nativo di Barcellonaed è legato al Parma fino a giugno 2027., ma dal punto di vista dell'esperienza e della capacità di leggere le situazioni in campo è più avanti rispetto all'altro giocatore in orbita Inter. Sempre a testa alta, dotato di un sinistro educatissimo allenato da bambino e poi da ragazzino nella cantera del Barcellona, si è costruito a livello caratteriale trasferendosi in Inghilterra, ma è in Serie A che sta arrivando la definitiva maturazione.I gialloblù sono reduci dal pareggio per 1-1 contro il Como e occupano attualmente il quindicesimo posto in classifica con 7 punti conquistati in 8 partite. Considerando invece le precedenti tre stagioni in Serie B, il suo contributo alla causa del Parma parla di 15 reti e 9 assist (fonte Transfermarkt) in 95 partite e una promozione dalla B alla A nella stagione scorsa.