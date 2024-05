Corriere della Sera - Zhang-Pimco, trattativa a rischio: Oaktree pronto a prendersi il controllo dell'Inter

Il Corriere della Sera aggiorna sulla situazione societaria dell’Inter. Il presidente Steven Zhang e il gruppo Suning stanno lavorando per chiudere l’accordo da 430 milioni con Pimco, ma ancora non è arrivata la fumata bianca.Altre fonti vicine al dossier hanno invece dichiarato all'Ansa che l'accordo tra Suning e Pimco è alle battute finali. Voci discordanti, ma, nel frattempo, secondo le ultime indiscrezioni,

Di conseguenza, i legali e gli advisor di Suning sono al lavoro da tempo per rifinanziare il debito e stanno negoziando un accordo con un altro fondo americano, il colosso Pimco. Il tempo stringe.(che sta ora cercando di sfruttare ogni mezzo per rafforzare la propria posizione negoziale e ostacolare la chiusura dell'accordo con il nuovo partner per beneficiare della crescita del valore del club generato dall'espansione commerciale e dal successo sportivo) s. Al fondo non resterà che versare a Suning la differenza fra il valore di mercato del club e quello del debito.