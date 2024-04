Inter, siparietto ad Appiano: Inzaghi semina la seconda stella e Farris ci rinuncia. Provato l'undici anti-Cagliari

Uno degli ultimi scogli separa l'Inter dall'obiettivo dichiarato a inizio stagione,Una cosa per volta, inutile guardare troppo in là. L'esempio più tangibile arriva proprio daPoco dopo è uscito anche Farris a sincerarsi: "Ma il mister ha visto questa bandiera qui?". "Non ha voluto". "Non ne avevo dubbi", la chiosa del vice.

- È evidente che l'argomento seconda stella venga trattato con massima prudenza ad Appiano, sposando la filosofia trapattoniana del "Non dire gatto".pomeridiano. È uno dei suoi modi per spingere tutti a dare il massimo in allenamento, anche se parecchi dubbi sono stati sciolti proprio con la rifinitura.che al momento vede l'italiano in vantaggio per un posto da titolare. Dopo l'allenamentoe hanno potuto raggiungere le rispettive famiglie.

- Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Arnautovic, Thuram.