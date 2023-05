Pomeriggio di allenamento per l'Inter ad Appiano Gentile: Inzaghi può sorridere, perché si sono allenati in gruppo Danilo D'Ambrosio, acciaccato dopo la gara contro l'Atalanta, e soprattutto Milan Skriniar, che quindi può sperare almeno nella convocazione per la finale di Champions League a Istanbul. Discorso diverso per quel che riguarda l'impiego: il grosso del percorso lo ha fatto Darmian, inoltre Skriniar non potrà essere al 100%. Potrà comunque essere della partita se Inzaghi lo riterrà opportuno.



CORREA E MKHITARYAN - Non ancora con il resto dei compagni, ma sul campo, anche Joaquin Correa e Henrikh Mkhitaryan, per i quali il campionato sembrerebbe proprio finito ma che possono puntare con decisione anche loro la presenza allo stadio Ataturk. Per l'armeno, valutazioni da fare anche sul suo impiego dal primo minuto.