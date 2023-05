ed è destinato ad andare via a fine stagione. Il suo agente Juanma Lopez è da tempo in contatto con i dirigenti nerazzurri, che stanno portando avanti la trattativa, ma non l'hanno ancora conclusa. Come appreso da Calciomercato.com,, quindi dopo la finale di Champions League in calendario sabato 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City di Guardiola.che ha già firmato col Paris Saint-Germain. Per sostituire quest'ultimo Ausilio e Marotta hanno messo gli occhi sul francese Pavard del Bayern Monaco (LEGGI QUI) ma intanto valutano altri profili, non necessariamente alternativi, come quello di Nacho. Infatti i nerazzurri potrebbero aver bisogno di più di un rinforzo in difesa, visto che non si può escludere a priori la partenza di altri centrali. D, una pista aperta anche se non ancora giunta al traguardo.