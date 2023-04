, e anzi, con il 4 ko nelle ultime 5, sembra quasi essersi abituata alla sconfitta. Un campanello d'allarme importantissimo per la dirigenza nerazzurra che non può permettersi di fallirestagionale,che fino a qualche mese fa sembrava ampiamente alla portata e che oggi anche per colpa dell'allenatore ex-Lazio, è sempre più in discussione.quello nerazzurro, incredibilmentee che alimentano sempre più lo spettro di un possibile esonero.Con quella rimediata contro la Fiorentina l'Inter è salita a 10 sconfitte stagionali ed è addiritturadi campionato: nel 2011/12 quando chiuse al 6° posto e nel 1998/99 quando alla fine arrivò 8a. Numeri che spaventano ancora di più considerando soltanto gli ultimi risultati ottenuti.una gara dominata (10 tiri a 0 nel solo primo tempo) ma che ha iniziato a mostrare qualche lacuna in zona gol ed energie che iniziavano, lentamente, a scemare.in casa Inter mancasse da tempo immemore (2012-13) che lanon può essere arrivata per caso, così come la vittoria didell'anno scorso e l'accesso alle semifinali di quest'anno. C'è però un dato che condiziona anche questi “successi” dell'allenatore piacentino ed è il fatto cheÈ successo nell'ordine pre(ko nel derby d'andata), post-, pre-postquindi pre-di Coppa Italia, post-all'andata degli ottavi di Champions, addirittura pre e post ritorno contro ile infine contro la Fiorentina pre-andata della semifinale di Coppa Italia contro la. Insomma, per i “successi” conquistati in campo, sono arrivateAbbiamo analizzato il rendimento in termini di punti realizzati e gli infortuni, ma c'è ben altro in questo viaggio all'interno della crisi dell'11 di Simone Inzaghi: ed è legato alla produzione offensiva e alle difficoltà difensive.di queste ultime stagioni. L'ultima volta che l'Inter ha fatto peggio come gol segnati (oggi è a quota 47) risale alla, ma solo 24 subiti che valsero alla fine il 4° posto finale (conquistato in extremis contro l'Empoli all'ultima giornata). L'ultima volta che la difesa nerazzurra ha incassato così tanti gol alla 28esima giornata (32 oggi) fu addirittura nellae portarono alla fine all'8° posto finale.



NON SI SEGNA PIU' – Le miglior difese vincono i campionati, vero, ma all'Inter oggi non interessa più vincere lo scudetto, ormai irraggiungibile, bensì conquistare un posto Champions e lì, sì, serve innanzitutto ritrovare il feeling perso con il gol. Dalla 16esima giornata alla 28esima sono infatti 208 i tiri tentati, di cui solo 56 in porta, con addirittura 16 big chance fallite e un totale di soli 13 gol segnati. L'Inter, quindi, produce tanto, nonostante sia ultima in classifica per dribbling tentati, segno che, nonostante un deficit intrinseco alla rosa, qualche arma a disposizione di Inzaghi ci sia. E non è un caso, infatti, che Lautato sia 1° in Serie A per tiri tentati e Dzeko 5°.



LEGGI QUI Fiducia a tempo per Inzaghi



NON PUO' PIU' FALLIRE – Numeri che lasciano margine per una ripresa e che oggi, di fatto, stanno concedendo a Inzaghi qualche giornata di campionato in più prima di un possibile esonero. Sono 3 le partite che l'allenatore ex-Lazio oggi non può più fallire. Le prossime tre, contro la Juve nell'andata delle semifinali di Coppa Italia, contro la Salernitana in campionato e contro il Benfica nell'andata dei quarti di Champions. Basterà un solo inciampo e la pazienza dei dirigenti nerazzurri arriverà alla fine.



LEGGI QUI E se salta Inzaghi? Tutti i nomi