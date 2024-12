Inter-Udinese pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Doppia Chance 1x

Pronostico Inter Udinese: confronto quote e il parere dei bookies

A mio avviso l'Inter, anche con tante riserve in campo, vincerà agevolmente il match. La differenza tecnica tra le due compagini è enorme e i 'nerazzurri' potranno anche contare sul supporto del proprio pubblico. Andrea Stefanetti

Inter e Udinese si affronteranno giovedì 19 dicembre 2024, in una partita valida per gli Ottavi di Coppa Italia. Prima di condividere il mio pronostico e l'analisi delle quote dei bookies per il risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Inter-Udinese di diversi operatori:L’Inter arriva dalla dominante vittoria per 6-0 sul campo della Lazio, i nerazzurri vivono un momento di forma incredibile e vorranno passare il turno in Coppa. Udinese, invece, uscito sconfitto dalla partita contro il Napoli.Sarà una partita interessante, dove l’Inter effettuerà qualche rotazione a livello di formazione mentre l’Udinese dovrebbe affidarsi agli uomini di maggior fiducia per cercare l’impresa e passare il turno.ma occhio ai friulani, che spesso hanno messo in difficoltà le big.Prima di visionare il possibile risultato esatto della sfida, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Coppa Nazionale Italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Inter-Udinese? Il parere dei bookies

L’Inter arriva da un periodo di forma eccellente e sta ancora dimostrando di essere la più forte nel nostro campionato. La formazione di Inzaghi funziona a meraviglia e i. La quota del 2-0 possiamo trovarla a 6.50 su Goldbet, 6.60 su Betsson e 6.75 su Snai.

Inter-Udinese: i precedenti

Inter Udinese: le probabili formazioni

Dove vedere il match in diretta tv e in streaming

Sono 117 le volte in cui si sono affrontate Inter e Udinese. E’ dominio nerazzurri nel conteggio delle vittorie. Infatti, l’Inter ha vinto 61 degli scontri precedenti, concedendo all’Udinese solo 24 vittorie. I pareggi, invece, sono fermi a 32. L’ultimo incontro, disputatosi il 28 settembre 2024, ha visto l’Inter vincere con il risultato di 3-2.Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione e le possibili scelte di Inzaghi e Runjaic. In palio i quarti di finale contro la Lazio:Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Taremi, Correa. All. Inzaghi.Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Lovric, Zemura; Lucca, Thauvin. All. Runjaic.Inter-Udinese si gioca alle ore 21.00 di giovedì 19 dicembre per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Verrà trasmessa in chiaro su Italia 1, canale numero 6 del digitale terrestre. La partita sarà visibile in streaming sul sito di Sportmediaset e su Infinity: per accedere basterà inserire le proprie credenziali o registrarsi.