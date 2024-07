James versione 2014, Luis Diaz e non solo: chi sono i giocatori della Colombia che proveranno a fermare l'Argentina

LE SORPRESE

Partiamo da Richard Rios e Jefferson Lerma, la cerniera di centrocampo: muscoli, corsa, fosforo, anche tre reti in due nel percorso fino alla finale incluso il gol decisivo di Lerma in semifinale all'Uruguay. Il primo gioca nel Palmeiras e ha già una valutazione superiore ai 20 milioni, il secondo gioca nel Crystal Palace di Oliver Glasner che tanto bene ha fatto nella seconda parte di stagione in Premier League. Che potrebbe essere la destinazione dello stesso Rios, ora che il Fulham ha ceduto Palhinha al Bayern. RIOS PIACE ANCHE ALLA FIORENTINA.

Poi gli altri due componenti del quartetto d'attacco: il 31enne del Krasnodar Jhon Cordoba, 2 reti anche per lui, e Jhon Arias del Fluminense sulla sinistra, entrambi funzionali al gioco colombiano. Infine, straordinario anche il rendimento del terzino destro Daniel Munoz, compagno di squadra di Lerma al Crystal Palace. Non sarà una sorpresa per chi lo conosce, ma due reti di cui una al Brasile per certificare il primo posto nel girone sono un biglietto da visita impressionante per chiunque. Nota dolente: non ci sarà in finale, è stato espulso contro l'Uruguay.