La stagione diè stata tutto tranne che positiva. Prima i problemi fisici di inizio stagione e un ritardo di condizione evidente anche nelle gare d'apertura stagionali. Poi il covid e un adattamento al nuovo modulo impostata dache ne ha abbassato statistiche e rendimento. In tutto 30 partite da titolare, 0 gol e 4 assist, ma anche errori clamorosi come quello contro il Porto di Champions League a conti fatti costato carissimo alla Juventus. La stagione non è finita e la rincorsa alle prime 4 posizioni potrebbe cambiare destini e decisioni della squadra mercato,Bentancur è felice a Torino e non lascerebbe volentieri la Juventus dopo 5 stagioni in cui è cresciuto e si è sentito valorizzato.: "il suo futuro non dipende solo da lui, ma anche dall'idea e dalla necessità che può avere la Juventus. Sarà il club a decidere se proseguire o meno il rapporto lavorativo".Proprio ilperché nei contratti sottoscritti al momento del suo acquisto per circa 12 milioni di euro era presente una clausola che garantiva agli Xeneizes il 50% sulladel suo cartellino. Nel corso degli ultimi anni i club hanno trattato una formula di pagamento e ricompensa che ha fatto scendere di anno in anno la percentuale ​(il residuo è di circa il 30/35%).Bentancur quindi non è incedibile, ma davanti a quale cifra la Juventus potrebbe iniziare a prendere in considerazione l'addio dell'uruguaiano?e considerando la percentuale da rigirare al Boca sarà a partire da 7,8 milioni in su che la Juve avrà la possibilità di farecon una sua cessione. L'obiettivo però è quello di completare unai e quindi la valutazione finale per un addio non dovrà scendere sotto quota 35/40 milioni.