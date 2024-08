Getty Images

Juve più vicina all’Inter nelle quote scudetto: il titolo a 3.00

Due vittorie, 6 gol segnati e 0 subiti. Funziona tutto alla perfezione nella nuova Juventus di Thiago Motta, unica a punteggio pieno in Serie A dopo due giornate. Certo, i successi contro Como e Verona non bastano per rivoluzionare i pronostici sul campionato italiano, ma intanto sulla lavagna scommesse antepost i bianconeri si sono avvicinati all’Inter favorita.



Stabili le quotazioni della squadra di Inzaghi, che è bancata ancora campione d’Italia a 1.75, ma la quota sulla Juventus è passata da 4.75 a 3.00. Un balzo notevole, ma del resto finora Thiago Motta non ha sbagliato nulla. I giovani si prendono spazio e segnano, Vlahovic si è sbloccato, la difesa tiene e gli arrivi di Nico Gonzalez, Francisco Conceicao e, probabilmente, di Teun Koopmeiners non possono che migliorare la situazione. Dietro la coppia di testa nei pronostici si allontanano le squadre che finora non sono state perfette. Il Napoli ha reagito dopo la prima sconfitta e la squadra di Conte si gioca campione d’Italia a 7.00, il Milan sembra soffrire più di tutti e resta lontano a 10.00, mentre l’Atalanta recita il ruolo di possibile sorpresa a 15.00. Più in difficoltà le due capitoline. La Roma ha un punto in classifica e tante cose sono da rivedere nella squadra di De Rossi che per lo scudetto è proposta a 35.00 (era a 25.00 alla vigilia della stagione), la Lazio è staccata a 50.00.