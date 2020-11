Cristiano Ronaldo entra e segna contro lo Spezia, sigla una doppietta e ribalta una sfida che fino al 56’ era bloccata sull’1-1. Perché poi tocca a lui, dopo quasi 20 giorni ai box causa Covid-19, e segna due gol, uno su assist di Morata e uno su rigore. Come riporta Opta, il campione della Juventus ha segnato la seconda doppietta da subentrato in carriera tra club e nazionale, la prima risaliva al dicembre 2006 in Manchester United-Wigan.