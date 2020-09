Marco Storari torna alla Juventus. L'ex portiere bianconero, che ha vestito anche la maglia del Milan, sarà il Professional's talent development. Questo il comunicato del club bianconero: "E' ufficiale un gradito ritorno, nello staff dirigenziale bianconero: quello di Marco Storari, che torna alla Juventus, nell'Area Sportiva, in qualità di Professional’s talent development.



L’ex portiere ha militato in bianconero per 5 stagioni, dal 2010 al 2015, vincendo 4 Scudetti, due Supercoppe italiane e una Coppa Italia, la Decima bianconera, sollevata da protagonista nella Finale di Roma, la sua ultima partita con la nostra maglia.



Ora è rientra alla Juve con un ruolo nuovo".