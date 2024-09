Inter, recuperato Dimarco: si è allenato in gruppo, ci sarà contro il Milan

Getty Images

Maignan chiama, Dimarco risponde. Dopo il recupero del portiere del Milan, che è tornato ad allenarsi ieri in gruppo, oggi è toccato al laterale dell’Inter e della Nazionale. Buone notizie per Simone Inzaghi a due giorni dal derby di Milano, che vedrà di fronte i nerazzurri e i rossoneri di Paulo Fonseca nella sfida in programma domenica per a San Siro. Il tecnico recupera anche Marko Arnautovic, che aveva saltato la gara di Champions League contro il Manchester City a della causa febbre alta.DIMARCO IN GRUPPO - Secondo quanto riferito da Sky Sport, nell’allenamento di oggi Federico Dimarco si è aggregato al gruppo e ha lavorato con il resto della squadra. Il calciatore nerazzurro aveva saltato la trasferta dell’Etihad Stadium di Manchester contro il City di Guardiola a causa di un affaticamento muscolare.

TITOLARE? - Al momento non è ancora chiaro se Dimarco potrà partire dal primo minuto o se sarà a disposizione a gara in corso. Di certo sarà convocato da Inzaghi, che valuterà nelle prossime ore su cui puntare tra lui e Carlos Augusto. Al momento filtra ottimismo sulla presenza tra i titolari di Dimarco.