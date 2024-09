Juventus, i dolori del solito Vlahovic: “leader” insofferente. Ma Motta ha due piani per lui

GETTY

Un passo avanti e due dietro. La stagione di Dusanè iniziata nello stesso modo in cui era finita la passata e quelle che l’avevano preceduta:Il bilancio, chiaramente, non può che essere parziale e prematuro maPrima c’era stato un match in cui la sfortuna si era accanita contro di lui – ma c’erano stati anche errori davanti alla porta contro il– e dopo sono arrivate le due prestazioni scialbe controed. Se questa si prospettava per lui come l’annata del definitivo salto di qualità, quella della, della, per il 24enne ex Fiorentina c'è ancora un po' da aspettare, nonostante alla fine

I numeri ci sono come sempre e ci saranno sempre per un attaccante con il suo, le suee il suo. Vlahovic ha tutto:ma la sensazione è quella cheper chiudere il cerchio. La media anche quest’anno parla dicome quella dello scorso anno con sedici centri in trentatré match e come quella delle sue prime stagioni juventine (sette gol nelle prime quindici nel 2022 e dieci in ventisette nel 2022/23).Poche occasioni, pochi sorrisi, tanta voglia di fare che sfocia in un costante. Anche al Castellani-Computer Gross gli è capitata forse una sola palla buona. Gliel’ha recapitatache lo liberato di fronte a, non superato dal serbo che ha perso un tempo di gioco e gli ha calciato addosso. Poi, poco altro da segnalare: poco coinvolgimento, poco movimento, una prestazionedopo quella con la Roma, simile a questa in tutto e per tutto.

E se in precedenza una parziale scusa alle sue prestazioni poteva essere ladella Juve di, che preferivacon un blocco basso e poi ripartire, la stessa non sussiste più oggi che i bianconeri hanno voltato pagina cone predicano un calcio diverso. Il tempo di razzolare però non è ancora arrivato e Vlahovic è di nuovo: un vorrei ma non posso del quale si è accorto ovviamente anche il suo allenatore. Nel post partita ha detto di lui che sta migliorando ma chee pensare anche alle altre cose che dà alla squadra, anche in difesa", la chiosa. Ma nelle sue parole c’è anche un monito per i suoi compagni: quello di metterlo in condizioni di rendere al meglio.Lui attacca bene l'area e la palla, ha il gioco di testa. Possiamo arrivarci in due modi, perché possa segnare più goal”, un avviso ai naviganti, soprattutto a quelli che sono appena arrivati come Nico Gonzalez, Conceicao e Koopmeiners. La stagione di Vlahovic passerà anche dal loro contributo pera partire, magari, dalla sfida alin Champions League, una competizione in cui con questa maglia ha già segnato – contro il- con quello che di fatti era stato il suo primo pallone tra i grandi.