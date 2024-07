Soulé-Roma, nuovi contatti dopo il no della Juventus: i giallorossi preparano il rilancio

La Roma insiste, la Juventus resiste.. Il nuovo uomo-mercato della Roma Ghisolfi lavora su più fronti, tra un mese inizia il campionato e la speranza dell'allenatore è che la situazione Soulé - così come quella En-Nesyri - si possa sbloccare in tempi brevi per avere subito a disposizione due dei giocatori richiesti. Al momento però, c'è ancora distanza con la Juve sulla valutazione del giocatore.

- La prima proposta dei giallorossi è stata rispedita indietro:. I bianconeri a inizio estate erano partiti da una richiesta di 40 milioni ma con il passare del tempo la cifra è scesa, la trattativa tra i due club prosegue e già nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi contatti con un rilancio da parte dei giallorossi. Le parti potrebbero trovare un'intesa intorno ai 30 milioni bonus compresi.

- Più o meno l'offerta del Leicester si aggira su queste cifre, ma la volontà del giocatore è quella di rimanere in Italia e preferirebbe andare alla Roma anziché andare in Premier League., quel tipo di giocatore che De Rossi aveva chiesto da tempo: un esterno destro di piede sinistro che rientra e calcia; rientra e cerca il filtrante. Fantasia e qualità per una Roma che vuole proporre un gioco offensivo e divertente.