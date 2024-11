Juventus, hai visto Di Maria? Dal flop in bianconero alla rinascita al Benfica

A 37 anni quasi compiuti, il Fideo è tornato a giocare a livelli assolutamente impensabili e la tripletta dell'ultimo fine settimana – nella sfida di Coppa del Portogallo contro l'Estela Amadora – è soltanto l'ultima conferma che giocatori di questa levatura sono una specie drammaticamente in via di estinzione. E difficilmente rimpiazzabile. Da inizio della stagione, con la magliadel campione argentino, che continua a dimostrare coi fatti di essere giocatore molto competitivo in Europa.tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Numeri dietro ai quali si nascondeva unaDel resto, che l'esperienza italiana di Di Maria non sia stata vissuta dal diretto interessato con grande trasporto emotivo lo si ricava dalla “dimenticanza” nell'concessa all'Equipe dello scorso luglio, nella quale ha citato diverse sue squadre meno la Juventus (“Ho la soddisfazione di dire a me stesso che ho giocato per tutti i club. Quando sono arrivato al Benfica c'erano grandi giocatori e ho finito per trovare il mio posto. Quando sono arrivato al Real Madrid c'erano stelle incredibili e ho finito per giocare, anche quando c'erano Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo. Ho trovato posto a centrocampo, accanto a Modric e Xabi Alonso. Lo stesso quando sono andato al Manchester United o al Psg con Messi, Mbappé e Neymar”).Oppure ancora quando, nell'estate 2023, il Fideo si espresse così a Dsports Radioper il club. Non ho mai capito quello che è successo durante la stagione. Ho provato a capirlo e fare il mio dovere quando dovevo giocare.A volte ci si rende conto che le parole non valgono molto”. Dell'anno torinese di Di Maria restano più impresse nella mente queste evidenti frecciate – e i 6 milioni di euro netti più bonus di ingaggio investiti dalla Juve - piuttosto che un contributo che, tra campo e spogliatoio, è stato ben al di sotto dello status del fuoriclasse che è stato. E che è tuttora.– ex compagno di squadra dell'argentino al PSG –che i soli Yildiz e Conceiçao non possono sempre garantire. Che il feeling con l'allenatore italo-brasiliano sia ben diverso rispetto a quello con Allegri lo si coglie pure dalla reazione social, con tanto di emoticon, di Di Maria al momento dell'annuncio ufficiale della Juventus.Nonostante le ripetute speculazioni della passata estate,ha scelto di rimandare il suo atteso ritorno in Argentina e al Rosario Central – club nel quale è cresciuto è di cui è rimasto sempre tifoso., quando il fantasista avrà compiuto già i 37 anni, ma ad oggi parlare della sua prossima destinazione non sembra essere una priorità: “Abbiamo un campionato davanti, due Coppe, la Champions League . Poi vedremo. Sono molto felice, le cose stanno andando bene e questa è la cosa più importante”, ha detto a RTP.