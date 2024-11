Getty Images

QUE OBRA D’ARTE, DI MARÍA!pic.twitter.com/SWf9VBpCz1 — PLUS Benfica (@plusbenfica) November 23, 2024

Trentasei anni e non sentirli.personale nel giro di un solo quarto d'ora.è andato in rete al 2', al 5' e al 17' della gara in casa contro l'Estrela Amadora in Coppa di Portogallo.Cresciuto nelle giovanili del Rosario Central, Di Maria ha vestito anche le maglie dioltre a quella della nazionale argentina.