Juventus, i convocati di Thiago Motta per Lecce: assente Vlahovic, dentro cinque giovani

La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Lecce di domenica 1° dicembre. I bianconeri sono alle prese con un'emergenza infortuni (9 gli indisponibili) che ha costretto Thiago Motta ad attingere da Primavera e Next Gent. Tra i convocati, infatti, presenti i giovani Pagnucco, Montero, Owusu, Papadopoulos e Pugno, come annunciato dallo stesso tecnico in conferenza stampa (CLICCA QUI)



Assente Dusan Vlahovic, così come Savona, che si era fermato durante la partita di Champions contro l'Aston Villa.



La lista dei convocati:



PORTIERI: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio

DIFENSORI: Gatti, Danilo, Kalulu, Rouhi, Pagnucco, Montero

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Fagioli, Papadopoulos, Owusu

ATTACCANTI: Conceiçao, Yildiz, Weah, Mbangula, Pugno