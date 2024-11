Chi sono i giovani convocati da Thiago Motta per Lecce-Juventus

2024 Getty Images

La Juventus si presenta a Lecce in emergenza piena per la quattordicesima giornata di campionato;. Sono nove gli indisponibili dell'allenatore bianconero, compresi Savona e Vlahovic che non ce l'hanno fatta a recuperare; Milik, Bremer, Cabal, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Adzic e McKennie gli altri. Il reparto più corto è la difesa, dove sono finiti ko in tre.- Per questo l'allenatore ha pescato sia dalla NextGen che dalla Primavera bianconera per avere qualche alternativa in panchina in vista della gara contro la squadra di Giampaolo in programma domenica 1° dicembre alle 20.45. Alla vigilia della partita l'allenatore ha annunciato che porterà in prima squadra cinque giovani, tutti tra difesa e centrocampo:

- Quello che filtra è che, con l'allenatore che dovrebbe confermare l'undici visto nel pareggio di Champions a Birmingham contro l'Aston Villa: Danilo al posto di Savona infortunato e Weah che sostituirà Vlahovic giocando da falso nove. L'americano dovrebbe essere supportato da Koopmeiners e Yildiz. In mediana spazio a Locatelli e Thuram, mentre in difesa Cambiaso con Kalulu e Gatti, oltre al capitano brasiliano.: Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Weah.