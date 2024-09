Galatasaray, Rabiot dopo Osimhen: contatti per lo svincolato ma c'è un ostacolo

Fuochi d'artificio a. Mentre è in definizione l'arrivo di Victor, ilsta provando a mettere le mani anche su un'altra stella, ormai ex Serie A. I giallorossi infatti sono sempre più interessati ad, svincolatosi dallae di fatti oraDurante tutta l'estate sono state tante le squadre che hanno provato a convincere il francese e il suo staff: nessuno però ci è riuscito e,Juventus, Manchester United, Liverpool, Newcastle, Milan... la lista è lunga e ad essa si sta aggiungendo il Gala. Paradossalmente, nonostante la stagione sia già cominciata, Rabiot non ha fretta poichéCerto che se i mesi di inattività dovessero prolungarsi, la sua forma fisica potrebbe di certo risentirne.

In primavera e nelle prime settimane d'estate, Rabiot ha rifiutato ildi contratto con la Juventus alle stesse cifre (oltre i) ma non ha poi più trovato club che glieli offrissero. L'ultima proposta per lui, quella dei turchi, dovrebbe esseree potrebbe ancora non bastare. Il Galatasaray, infatti, secondo quanto riporta RMC Sport e Fanatik, non risulta essere un club ad oggi tra le sue: l'ex Psg aspetta lama non potrà farlo poi per sempre. I turchi infatti non mollano e, forti del super team che stanno allestendo, proveranno fino alla fine a convincerlo