Clamoroso Osimhen, il Napoli è in trattativa col Galatasaray: le ultime

Nuovo colpo di scena nella telenovela estiva che ha avuto come protagonista l’attaccante del Napoli. Secondo quanto riferisce Sky Sport,. Una mossa quasi della disperazione quella del club gestito da Aurelio De Laurentiis, che ha dovuto incassare negli ultimi giorni della finestra di mercato la mancata intesa tra Osimhen e il Chelsea - che pure aveva inviato in Italia i propri emissari per trovare una soluzione - e quella con gli arabi dell’Al-Ahli, che hanno poi dirottato le loro attenzioni sull’ex calciatore del Brentford Ivan Toney.(vittima di uno stiramento che rischia di tenerlo ai box per almeno un mese),e ha manifestato la sua intenzione ad accontentare le richieste di ingaggio di Osimhen, che a Napoli percepisce uno stipendio di 11 milioni di euro netti. A patto di ricevere a costo zero il cartellino del nigeriano. La palla passa ora nelle mani del ragazzo e del suo entourage, dopo che pure la finestra del mercato arabo si è ufficialmente chiusa nella giornata di ieri e non restano molte soluzioni a disposizione all'orizzonte., che nell’ottobre 2023 rinnovò fino a giugno 2026 convertendolo nel giocatore più pagato dell’intera Serie A,Osimhen non rientra più nei piani della società azzurra, che alla luce della sua mancata cessione negli ultimi giorni del calciomercato ha deciso di non inserirlo nella lista per il campionato italiano. E ha valutato fino all’ultimo l’opportunità di privarlo della maglia numero 9 per assegnarla al neo-acquisto Romelu Lukaku.- Sull'argomento Osimhen e un possibile reintegro a stagione in corso, l'allenatore del Napolisi è espresso in maniera molto chiara dopo l'ultima partita di campionato contro il Parma: "Questo mercato è stato difficilissimo per noi, bloccato fino all'ultimo per vicissitudine. Se si fosse sbloccata prima quella situazione Osimhen l'avremmo completato, ma il club ha lavorato.".