Quando gli hanno chiesto se c'è la possibilità di vedere Antonio Silva con la maglia della Juventus Jorge Mendes non si è tirato indietro: "La Juve lo vuole, e lui vuole la Juve". Facile no? Mica tanto, perché dall'altra parte c'è il Benfica con il quale fare i conti. E Rui Costa a novembre aveva parlato così: "I nostri difensori andranno via solo per la cifra della clausola rescissoria". Alla vigilia del big match con lo Sporting l'allenatore Bruno Lage ha confermato: "Chi ha un contratto deve aspettare e vedere le clausole". Quella di Antonio Silva è di 100 milioni, secondo il quotidiano spagnolo As. Cifra inarrivabile. L'agente del giocatore però è già al lavoro con l'obiettivo di spostare il suo assistito a Torino. Da capire come.

QUANTO VALE ANTONIO SILVA



JUVENTUS, LE CONDIZIONI PER PRENDERE ANTONIO SILVA - La Juve a gennaio proverà a prendere almeno due difensori per coprire i "buchi" lasciati da Bremer e Cabal infortunati fino a fine stagione, il classe 2003 Antonio Silva è seguito da tempo dallo staff di Giuntoli e ora può diventare un obiettivo concreto dei bianconeri. Al momento non c'è stata un'offerta ufficiale sul tavolo del Benfica, la Juventus sta ragionando insieme a Mendes sulla proposta da presentare: l'idea è quella di un prestito oneroso, con la possibilità di avere una corsia preferenziale in estate se dovessero decidere di prenderlo a titolo definitivo (magari aggiungendo un diritto di riscatto a cifre alte).

- L'eventuale operazione: l'attaccante portoghese - che ha lo stesso procuratore di Antonio Silva - è arrivato in bianconero in prestito secco per 7 milioni di euro (nei quali è compresa anche una parte dell'ingaggio), ha una clausola rescissoria di 30 milioni di euro e in pochi mesi ha già convinto la Juve che vuole prenderlo a titolo definitivo. Giuntoli proverà a strappare un accordo simile anche per Antonio Silva, nei prossimi giorni la trattativa con il Benfica può entrare nel vivo.