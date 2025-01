Juventus-Milan: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Partita : Juventus-Milan

: Juventus-Milan Data : venerdì 3 gennaio 2025

: venerdì 3 gennaio 2025 Orario : 20:00 (italiane)

: 20:00 (italiane) Canale tv : Canale 5

: Canale 5 Streaming: Mediaset Infinity, SportMediaset

(venerdì 3 gennaio 2025 con calcio d'inizio alle ore 20 italiane)Si gioca all’Al-Awwal Park di Riyad in Arabia Saudita. In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si va subito ai calci di rigore, senza tempi supplementari., in calendario lunedì 6 gennaio 2025.Tutte le informazioni su Juventus-Milan: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.

Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez; Abraham. All. Conceicao.La sfida tra Juventus e Milan viene trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva da Mediaset: il canale di riferimento è Canale 5, numero 5 del digitale terrestre e 105 del decoder Sky.Juventus-Milan è disponibile anche in diretta streaming su Mediaset: gli utenti potranno assistere alla diretta della partita sull'app Mediaset Infinity o sul sito SportMediaset sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e su pc o notebook.

La telecronaca di Juventus-Milan è affidata a Massimo Callegari, con commento tecnico di Massimo Paganin, inviati a bordo campo Alessio Conti e Francesca Benvenuti. Post partita condotto da Monica Bertini, con Sandro Sabatini, Cristian Panucci, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari.