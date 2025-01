Milan, Pulisic recuperato per la Juventus. Lavoro personalizzato per Leao, le condizioni

, che debutterà contro il figlio Francisco e la sua Juventus nel match valido per la semifinale della Supercoppa Italiana 2025. La vincente di questa sfida, se la vedrà con una tra Inter e Atalanta nella finalissima di lunedì 6 gennaio., a due giorni dal match contro i bianconeri di Thiago Motta. Sono arrivate, da questa prima sessione in terra saudita - caratterizzato da una serie di attivazioni muscolari sul corto e dai torelli che hanno preceduto la sessione tattica -, due notizie interessanti per il mondo meneghino, come viene riportato da Milan News.

: per il portoghese si punta a questo punto alla presenza almeno in panchina. In fase di recupero, invece, siache: la sessione di rifinitura di domani (con allenamento previsto alle ore 15.30 italiane) sarà decisiva per la convocazione.