Juventus, primi contatti per Alberto Costa: Giuntoli prepara l'offerta

Alberto Costa è tornato nel mirino della Juventus. Il terzino destro del Vitoria Guimaraes, che interessava anche alla Roma, potrebbe essere un rinforzo nel mercato invernale dei bianconeri, che stanno cercando di puntellare la difesa dopo gli infortuni di Cabal e Bremer e l'addio scontato di Danilo.

CONTATTI CON LA JUVENTUS - Il terzino classe 2003, secondo quanto scrive Matteo Moretto, starebbe premendo per un trasferimento allo Sporting Lisbona, che ha offerto 12 milioni di euro, leggermente meno del Brighton. In questo duello tra Portogallo e Inghilterra sembra pronta a inserirsi la Juventus, che ha già avviato i primi contatti e sarebbe pronta a formulare la prima offerta ufficiale. Ci avrebbe pensato anche il Milan, ma la pista non ha preso corpo.

GOL E ASSIST - Da sempre nel settore giovanile del club portoghese con cui ha fatto e svolto tutta la trafilafin da quando aveva 10 anni, porta con sé un'ottima dote di bonus gol e assist. In questa annata sono già 3 i passaggi vincenti per i compagni in 20 gare giocate con l'aggiunta di un assist, in Conference League nella vittoria contro il San Gallo. Da ottobre, poco dopo il rinnovo, è diventato un perno fisso dell'11 tipo di Daniel Sousa e, proprio per questo, l'asta ha iniziato a farsi onerosa per strapparlo ai Vimaranenses in questa sessione di mercato.