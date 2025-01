Juventus, Flick frena la cessione di Araujo: "E' tra i migliori, lo voglio ancora qui al Barcellona"

La Juventus ha scelto Ronald Araujo come rinforzo per la difesa in questo mercato, ma le notizie che arrivano dalla Spagna e dalla conferenza di Hansi Flick, tecnico del Barcellona, sono tutt'altro che buone. L'allenatore tedesco, alla vigilia della finale di Supercoppa spagnola contro il Real Madrid, ha voluto spegnere le voci circa un trasferimento del difensore in questa sessione di mercato.



UNO DEI MIGLIORI - Per Flick Araujo è uno dei migliori difensori del Barcellona. E' rientrato da un brutto infortunio al tendine del bicipite femorale, ma per il tecnico rimane un'alternativa più che valida: "Ho visto che ci sono tante voci. Ronald è tornato da un terribile infortunio e ora è pronto per giocare. È una buona opzione ed è un giocatore molto professionale. Ce ne siamo presi molta cura. Non è mio compito parlare di voci, ma lo voglio nella mia squadra. È uno dei migliori difensori che ci siano".

LA RICHIESTA - La Juventus ci sta provando, ma le voci che arrivano dalla Spagna sono di un muro e di un'offerta rifiutata che, secondo Marca, sarebbe di 35 milioni di euro. Dal Mundo Deportivo, inoltre, riportano che il Barcellona non considera il giocatore sul mercato, a meno che non arrivi una proposta da almeno 70 milioni di euro.

JUVENTUS-ARAUJO: I TEMPI SI ALLUNGANO

LA POSIZIONE DELLA JUVENTUS - I bianconeri non possono fare altro che attendere. Cristiano Giuntoli è disposto a valutare il prestito con diritto di riscatto, ma, considerando anche le ultime dalla Spagna, sembra difficile che il Barcellona possa accettare questa formula. I blaugrana hanno bisogno di monetizzare, mentre la trattativa vive una fase di stallo, che il lavoro di Giuntoli potrà sbloccare, abbassando le pretese del Barcellona e facendo leva sulla volontà del difensore di approdare a Torino. Anche se queste dichiarazioni di Flick rischiano di cambiare le carte in tavola.