Juventus, rifiutata la prima offerta per Antonio Silva: le cifre

La Juventus mette il turbo sul mercato, con l'obiettivo di accelerare per gli obiettivi prefissati dalla dirigenza.fuori per infortunio fino a fine stagione (potrebbero essere tre considerando la cessione di Danilo).- Tra i profili che piacciono di più alla dirigenza c'è quello di Antonio Silva, classe 2003 del Benfica gestito dallo stesso agente di Francisco Conceiçao. Secondo quanto riporta Sky Sport. Niente, non basta. La trattativa è nel vivo, i bianconeri nei prossimi giorni potrebbero fare un rilancio con l'obiettivo di convincere il Benfica a far partire il giocatore.

- Antonio Silva ha già manifestato la sua volontà di lasciare il Portogallo, il giocatore sarebbe entusiasta di un trasferimento alla Juventus come ha confermato anche il procuratore Jorge Mendes: "Lui vuole la Juve e la Juve vuole lui".. Cifra irraggiungibile per i bianconeri. L'idea di Giuntoli è quella di mettere in piedi un'operazione simile a quella che ha portato a Torino Conceiçao, proponendo un prestito oneroso - eventualmente un diritto di riscatto alto - per poi sedersi a trattare a fine stagione un acquisto a titolo definitivo avendo magari la priorità su altri club.