Trezeguet: "Motta non poteva rifiutare la Juventus. Su Rabiot, Vlahovic e Conte-Napoli..."

AFP via Getty Images

, ex attaccante dellae della nazionale francese, parla dei bianconeri (e non solo) durante la Milan Football Week organizzata dalla Gazzetta dello Sport."Rabiot deciderà il futuro insieme al suo gruppo di supporto, come ha fatto in passato. Non posso prevedere la sua decisione, ma ha dimostrato di essere un giocatore prezioso per la Juventus"."Thiago Motta non poteva rifiutare questa opportunità, considerata la sua esperienza sul campo. Sarà una sfida professionale per lui, ora sta a lui dimostrare il suo valore. La Juventus affronterà una stagione di grandi cambiamenti, con il ritorno alle coppe europee e le novità sul mercato. Da parte del club è stata una scelta significativa e interessante".

"Spetterà al club decidere il futuro di Vlahovic. Lui è stato chiaro: deve migliorare molto e impegnarsi maggiormente per la squadra. Tutti si aspettano di più da lui, perché ha le qualità per diventare un grande centravanti della Juventus. Ora sta a lui dimostrarlo"."Per Antonio Conte è un cambiamento importante. Egli è alla ricerca di nuove motivazioni e la sua mentalità può giovare molto al Napoli, che si concentrerà principalmente sul campionato, poiché non parteciperà alle competizioni europee".