Segui il denaro. È il motto per eccellenza del giornalismo investigativo, perché soltanto tracciando i flussi finanziari si può capire quale sia il senso di certe operazioni. E noi di Calciomercato.com proviamo a applicare questo meccanismo di analisi a uno dei trasferimenti più discussi dell'estate 2018. Ci riferiamo alL'affare mette al centro un calciatore di sicure qualità e dall'avvenire abbastanza garantito. Che poi mantenga o meno le promesse, dipende da molti fattori e imprevisti la cui incidenza non può essere preventivata. L'affare si realizza anche su cifre che hanno destato più di una perplessità:, dunque al termine del campionato 2019-20. Si tratta di cifre esagerate? Secondo la nostra opinione,Come già detto il ragazzo è valido, è anche giovane ma già con un buon capitale d'esperienza, e ha esordito in Nazionale. Ma anche con un profilo e un curriculum del genere,Magari dopo l'esperienza di Udine li varrà, e dimostrerà di valere pure i 26 milioni dell'eventuale recompra. Ma se si deve dare adesso una franca valutazione, allora le perplessità rimangono e sono equiparabili a quelle che Calciomercato.com espresse a proposito delle plusvalenze realizzate dall'Inter grazie alla cessione dei calciatori provenienti dalla Primavera . Pur con le dovute differenze fra i casi singoli, la costante è la quotazione generosa di ciascun calciatore.E tuttavia, riprendendo ancora una volta le tesi illustrate nell'inchiesta sulle plusvalenze interiste,Tanto più che essa andrà verificata dalla prova del campo. E dunque bisognerà aspettare quantomeno la fine del girone d'andata per dare un primo giudizio sulla congruità di quella spesa da 20 milioni di euro. Sono altri gli elementi che richiedono attenzione. RiguardanoE riguarda soprattutto la figura del calciatore, ridotto alla condizione di prodotto finanziario. Il discorso vale per Mandragora perché il suo caso potrebbe diventare emblematico, ma andrà replicato per molti altri calciatori da qui a venire, posti al centro d'una spirale del valore finanziario innescata per alimentare se stessa.Ma partiamo dall'inizio di questa storia, e seguiamo il percorso del denaro che è stato e sarà/potrebbe essere mobilitato intorno agli spostamenti di Mandragora.. Il ragazzo non ha ancora 19 anni, è sotto il controllo del Genoa ma sta trascorrendo una stagione in prestito al Pescara, Serie B. Durante la finestra invernale di calciomercatoI termini della transazione sono riportati nel comunicato stampa emesso dalla società bianconera in data 19 gennaio 2016.E sarebbe stato anche carino conoscerli, questi obiettivi. Un surplus di trasparenza sarebbe stato un bel segno di stile. Dalla lettura della semestrale chiusa il 31 dicembre 2017 si scopre che sul giocatore si è registrata una, che dovrebbe corrispondere al bonus. Si legge anche cheMa questo è un altri capitolo, del quale si parlerà prossimamente. A fine stagione 2015-16 il giovane centrocampista approda alla Juventus dal prestito pescarese, e vi giunge infortunato. Poi durante la stagione 2016-17 si infortuna di nuovo, e così finisce per saltare quasi del tutto l'annata. Fa in tempo a esordire con la maglia bianconera, e lo fa giusto nella partita contro il Genoa. Infine c'è la stagione 2017-18, disputata da titolare a Crotone, nella quale il ragazzo dimostra d'essere all'altezza del compito e conferma la bontà dell'investimento compiuto due anni prima dalla Juventus.Fin qui tutto il pregresso.Vanno analizzati uno per uno, per vedere come la spirale dei valori s'avviti su se stessa e rischi di ridurre il calciatore a un prodotto finanziario. Si parte dal dato principale, quello dei 20 milioni di euro impegnati dall'Udinese per acquisire dalla Juventus il centrocampista.. Si tratta di Stefano Fiore, e il suo arrivo all'Udinese dal Parma risale a un'altra era geologica: stagione 1999-2000. E quanto sia antico il tempo del trasferimento lo testimonia anche la cifra riportata da Transfermarkt. Che segna 9,7 milioni di euro, ma che in realtà è una conversione in moneta unica del valore in lire: 20 miliardi. E si tratta di un valore che, Mandragora a parte, rimane ineguagliato dopo quasi vent'anni.Così facendo, regala alla Juventus una grassa plusvalenza che il club bianconero dichiara nel comunicato stampa, là dove si parla di “effetto economico positivo di circa 14,7 milioni di euro”. Leggasi plusvalenza che sfiora i tre quarti del prezzo di cessione. Ossigeno puro, nell'estate che vede le casse bianconere stressate dall'acquisizione di Cristiano Ronaldo.Nell'ordine: 1), cioè quattro rate annuali da 5 milioni; 2) che al termine della stagione 2019-20 (cioè fra due anni), pagabili in due esercizi; 3) che qualora l'Udinese decidesse di cedere entro il biennio coperto da recompra (nel comunicato la dicitura esatta è “diritto di opzione), potrà farlo soltanto previa autorizzazione del club bianconero; 4) e che, qualora si verificasse quest'ultima ipotesiDunque, se per ipotesi Mandragora venisse ceduto a un club terzo per 25 milioni di euro, la Juventus avrebbe diritto alla metà dei 5 milioni di surplus, dunque 2,5 milioni di euro più i 200 mila fissi. Ultimo dettaglio: il contratto che lega Mandragora all'Udinese ha durata quinquennale, fino al 30 giugno 2023 Ma una volta messi in fila tutti questi dettagli, che ulteriore lettura dobbiamo dare rispetto ai valori finanziari generati e generabili? Partiamo da quelli certi. Da una parte,Quel valore andrà ammortizzato lungo l'arco di 5 anni, con ammortamenti da 4 milioni di euro annui. Un impegno molto gravoso, rispetto a quella che è la dimensione dell'Udinese. E tuttavia, tenuto conto di quale sia il senso degli affari della famiglia Pozzo, c'è da immaginare che la società friulana abbia preso tutte le cautele del caso. Lo dimostra la clausola stipulata in casi di cessione a un club terzo, che di fatto garantirebbe il rientro nelle casse friulane dei 20 milioni di euro versati alla Juventus. Ciò che non possiamo sapere èSi può solo ipotizzare, ma ancora una volta: difficile pensare che i Pozzo si siano lanciati senza rete in un affare così costoso.Ma che qualora si verificasse, darebbe luogo a alcuni effetti finanziari. Il primo effetto sta nel fatto cheDal canto suo,, cioè la differenza fra i 26 milioni incassati e gli 12 milioni di ammortamento residuo.L'altro effetto è che la Juventus, qualora rientrasse in possesso di Mandragora, e decidesse di non cederlo a un altro club, iscriverebbe in bilancio un attivo da 26 milioni di euro. Da ammortizzare negli anni successivi. Succederebbe con un calciatore che se fosse rimasto quest'estate in bianconero avrebbe avuto un valore di circa 5,3 milioni di euro, da ammortizzare entro il 30 giugno 2021. Invece fra due anni tornerebbe come rilevante attivo di bilancio e andrebbe immediatamente a appesantire gli ammortamenti.È perché in questo modo si dà vita a un gioco molto pericoloso, cui il meccanismo di recompra contribuisce iniettando additivo che però rischia d'essere altamente infiammabile.@pippoevai