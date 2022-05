È stata una serata folle, degna conclusione di una stagione infinita, bellissima, ricca di colpi di scena, apertissima fino all’ultimo istante. È stata una serata folle per il, che per 45’ ha avuto paura di non riuscire a sbloccarla, folle per la, che fino ad oggi aveva quasi perso le speranze, folle per ilche ha visto sfuggire la promozione per l’ennesima volta, ancora all’ultima giornata, folle per il, che battendo proprio il Monza ha regalato il sogno playoff ai suoi tifosi.. Hanno poche cose in comune, Lecce e Cremonese, una di queste è la denominazione “Unione Sportiva” che appare nel nome ufficiale dei club, ma l’hanno entrambe meritata questa promozione, ognuna alla sua maniera, una dopo due anni, l’altra dopo una vita.- La classifica non lo dice, ma in questi ultimi mesi il Lecce l’ha dominata questa Serie B, con(20 reti e 10 assist stagionali) e con, l’altro, giovane, trascinatore del gruppo, che con i suoi 14 gol e 6 assist ha attirato gli occhi di mezza Serie A. La giocherà comunque, a Lecce o altrove, e grandi meriti vanno allouno specialista della Serie B che, dopo tanta gavetta (con Reggina, Cremonese e Frosinone), si è finalmente guadagnato l’occasione di allenare nel nostro massimo campionato.(fino ad allora peggiore in campo),, assieme al portieree a capitan(facevano parte della rosa anche in terzo portiere Bleve e un giovanissimo Antonio, oggi a 22 anni puto fermo della difesa a 4 di Baroni). Se la sono guadagnata anche gli altri giovani,con la sua corsa,con il suo fosforo in mezzo al campo e il canario ex Real Madrid,, spesso utile dalla panchina anche se in calo rispetto alla scorsa stagione.Se il Lecce a inizio stagione era una delle favorite,. I lombardi tornano in Serie A(era il 1996 e sulla panchina grigiorossa sedeva un certo Gigi Simoni). Dopo tanti anni di Serie C e qualche stagione mediocre in B,che proprio al suo precedente datore di lavoro e al suo ex-collega Galliani ha soffiato da sotto il naso questa promozione. Sono state le sue intuizioni a riportare 'la Cremo' in A, a partire dalla guida tecnica, assegnata a, ‘giovane-esperto’ già capace di una promozione sulla panchina del Verona prima dell’esperienza alla Juve U23. Dalla seconda squadra della Vecchia Signora sono arrivati anche due dei giovani leader: il 21enne(miglior assistman con 7 passaggi chiave) e il 23enne, miglior marcatore, con 8 gol, assieme a. Il resto della, ancora una volta sottolineiamo giovane, colonna vertebrale, ci ha pensato l’Atalanta a fornirla, con il portiere, il difensoree il centrocampista, già più esperto,(tutti in prestito, così come in prestito era anche il 22enne– lui dal Napoli – altro elemento chiave dal centrocampo in su). La ciliegina sulla torta è arrivata a gennaio., fino ad oggi un gol solo,, 26 anni dopo l’ultima volta, tre anni dopo la sua di ultima volta, con il Verona, proprio come il suo attuale allenatore.Sarà allora festa fino all’alba, in due città ai due lati opposti della penisola, grazie a due squadre che in comune hanno solo la denominazione sociale, ma da oggi condivideranno una sofferta, sperata e meritata promozione in Serie A.