lascia la Serie A e vola negli Emirati Arabi. Il centrocampista classe '93, svincolato dopo la fine del contratto col Verona, ha firmato con l'Ittihad Kalba. Contratto di due anni e prime parole attraverso il suo profilo Instagram: "Sono molto felice, non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida e spero di fare del mio meglio per portare in alto il mio nuovo club".