ci sta provando davvero pere ha lanciato una nuova offensiva con il giocatore e con il Manchester United per provare a chiudere. Nella serata di ieri () il club nerazzurro ha presentato una nuova proposta alla dirigenza dei Red Devils e oggi l'agente del giocatore cercherà di forzare la mano per farla accettare.oltre due settimane fa aveva presentato un'offerta da 70 milioni di euro complessiva rifiutata seccamente dal Manchester Unite che ne ha sempre chiesti non meno di 83. Lo stallo aveva favorito l'inserimento della, ma l'affare coi bianconeri è saltato per il mancato accordo con Paulo. Nelle ultime ore () l'ad Beppe Marotta ha ufficializzato il rilancio, presentandoche ancora non ha ricevuto il via libera del club inglese.Per questo, in questi istanti,dove incontrerà i vertici del Manchester UnitedLa presenza dell'agente è un segnale concreto di quanto la società nerazzurra sia convinta dell'affare e della volontà di regalare Lukaku ad Antonio Conte. Sono ore importanti e frenetiche e anche il giocatore ora potrebbe giocare un ruolo chiave.per assenza ingiustificata per una cifra di circa 400mila euro (). Se la punta negli ultimi giorni si è allenata in solitaria all'interno del centro sportivo dell'Anderlecht in Belgio, oggi non si è presentato e, al contrario,La sensazione, anche per lui, è che questi siano giorni decisivi in chiave Inter e la sua presenza potrebbe essere la chiave finale per il sì ai nerazzurri.