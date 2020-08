Un mercato difficile, con tanti punti di domanda ma con delle certezze solide. Dopo l'annata luci e ombre con Sarri, la Juventus riparte con un nuovo allenatore, Pirlo, un nuovo progetto e con una squadra nel pieno del ricambio generazionale. L'imput che arriva dall'alto è chiaro, la Juve è la Juve, deve lottare per vincere in Italia e in Europa, la rosa deve essere competitiva per arrivare fino in fondo in tutti gli obiettivi ma i conti vanno considerati e, soprattutto, sistematiCiò non significa che tutti sono sul mercato, ma di fronte all'offerta giusta anche i big possono partire, compresi Dybala e Ronaldo, per i quali serviranno però proposte monstre per portarli via da Torino, al momento inimmaginabili. Gli intoccabili sono veramente pochi, oltre agli ultimi arrivati, secondo Tuttosport, considerati il presente e il futuro del club.​I corteggiamenti di certo non mancano, l'ex difensore dell'Ajax, ai box fino a novembre per l'infortunio alla spalla, piace a Manchester City e Manchester United, Real Madrid e Paris Saint-Germain hanno chiesto informazioni per il centrocampista uruguaiano, per il turco passato dal Sassuolo si sono mossi Wolverhampton ed Everton.. I giovani sono blindati nel progetto della Juventus.