La Juventus perde Bremer: da Sergio Ramos a Kjaer, tutti i difensori svincolati

Il sorriso delladopo la vittoria di Lipsia in Champions League non è, e non può essere, a trentadue denti: l'infortunio che Gleison Bremer ha rimediato nei primissimi minuti di partita si è rivelato serissimo , il brasiliano ha riportato lae dovrà stare fermo per circa sei mesi. Tra oscillazione del tempo di recupero, riabilitazione e tempistiche da considerare per tornare al top della condizione,I difensori che rimangono alla Juve sono questi:questi ultimi due e volendo anche il francese impiegabili sulle corsie esterne, dove agiscono, che in una rosa che deve affrontare Serie A, Coppa Italia, Champions League, Supercoppa Italiana e anche Mondiale per Club in estate. E' possibile, dunque, che Cristiano Giuntoli decida di ovviare a questa emergenza mettendo sotto contratto uno svincolato.

Non è semplice aver a che fare con i cosiddetti "free agent": c'è chi deve rimettersi in pari, chi ormai non è più al massimo della propria condizione, chi ha pretese molto elevate quanto allo stipendio. Ma in certi casi le contingenze impongono di "turarsi il naso" e pervenire in fretta ad un accordo.