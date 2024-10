Juventus, Kalulu è il colpo dell'anno: per Thiago Motta e fondamentale

E' già tutto sulle sue spalle. E' già un pezzo fondamentale di questa squadra., e perché per imporsi (prima) nell'undici titolare e (dopo) all'interno di ogni singola partita, Pierre non ha impiegato neanche un mese. E' stato un passaggio diretto, una dolce conseguenza del suo talento e della necessità della Juve di cambiare marcia difensiva.Dopo la prima in panchina, Thiago Motta non ha più rinunciato a Kalulu. Semplicemente, non può. L'ha utilizzato largo a destra, l'ha utilizzato di nuovo centrale. L'ha utilizzato per quel movimento in discesa verso il centrocampo e come marcatore molto più puro, pure contro avversari fisicamente imponenti. L'ex Milan ha sempre risposto e in maniera pressoché perfetta.Poi la partita ha preso la piega dell'eroismo e Pierre ha fatto l'eroe: non aveva alternative, non ne ha mai voluta una.

Insomma, in poco tempo i tifosi bianconeri si sono scoperti Kalulers, e tanti si stanno rimangiando le considerazioni estive: dopo aver perso Calafiori e Todibo, il francese era arrivato con l'etichetta del "piano C", per di più scaricato in fretta e furia dal Milan, che gli ha preferito Thiaw.E chissà cosa penseranno domani, quando la Juventus completerà l'opera con il riscatto. Sì, è già il colpo dell'anno. Per tutto il resto, la risposta del centrale vale a chiudere un po' di commenti, bocche, critiche: "Vi siete dimenticati di me? Io resto convinto dei miei mezzi". Nient'altro da aggiungere.