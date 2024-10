La Juventus ritrova Weah: cosa cambia nelle rotazioni in attacco di Thiago Motta

Segui Juventus-Cagliari in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

in vista del prossimo impegno di campionato contro il Cagliari, previsto per le 12.30 di domenica 6 ottobre. In un clima generale di tristezza per il grave infortunio al ginocchio subito a Lipsia da Bremer e per lo stop di natura muscolare a cui andrà incontro Nico Gonzalez, l'allenatore italo-brasiliano accoglie con soddisfazione la notizia del, che lo aveva costretto a saltare l'ultima trasferta di Serie A contro il Genoa. L'ex Lille è in buone condizioni di forma e si candida a strappare la convocazione per l'appuntamento valido per la settima giornata.che gli hanno impedito di trovare continuità agli ordini di Motta: il figlio d'arte era rimasto ai box già dal 20 agosto al 10 settembre scorsi per una lesione muscolare e ha collezionato, con un gol ed un assist alla prima di campionato contro il Como.Con l'assenza contemporanea di Nico Gonzalez e Arkadiusz Milik nel reparto d'attacco, le scelte per Thiago Motta in Juventus-Cagliari sono pressoché obbligate. Vlahovic corre verso la conferma come punta centrale, con Kenan Yildiz e Francisco Conceiçao in pole position per completare il tridente. Il recupero di Weah offre ai bianconeri un'alternativa in più nelle rotazioni, visto che prima del suo ritorno in gruppo l'unico piano B sarebbe stato rappresentato dal giovane Samuel Mbangula.