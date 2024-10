Juventus, per Nico Gonzalez c'è lesione alla coscia: torna dopo la sosta, obiettivo derby d'Italia contro l'Inter

Non sololaperde per infortunio ancheche sempre nel corso della seconda gara di Champions League contro il Lipsia è stato costretto a chiedere il cambio questa volta però per un infortunio muscolare. Oggi anche l'esterno argentino si è sottoposto ad esami strumentali che non hanno dato buone notizie per Thiago Motta.Per l'ex-Fiorentina che aveva sentito tirare nella parte posteriore della gamba destra, i test clinici hanno evidenziato unaUn infortunio che inevitabilmente lo costringerà a un piccolo, ma importante stop.

Questo il comunicato pubblicato dalla società bianconera: Questa mattina Gleison Bremer e Nico Gonzalez sono stati sottoposti presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato per il primo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per il secondo una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra. Bremer nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico.Solitamente questo genere di infortuni richiede intorno ai 20 giorni di stop salvo recuperi lampo oggi non preventivabili. Di conseguenza, pper le nazionali che vedrà la Juventus affrontare prima lain casa, poi loin Champions sempre a Torino e infinenel Derby d'Italia in trasferta a Milano.