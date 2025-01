Lazio, Baroni allontana le voci su due obiettivi di mercato

Giocatori con prospettive di crescita. Questo l'identikit deiDopo le parole di Fabiani la settimana scorsa , ieri anche Baroni di fatto, con le sue dichiarazioni in conferenza stampa , ha ribadito il concetto che la società sta cercando solo profili giovani. Proseguire il percorso di rinnovamento della rosa iniziato ad agosto (con l'eccezione del trentenne Gigot) e i vincoli dettati dalla lista per il campionato sono i due punti fermi su cui si basano perciò le scelte tecniche di calciomercato. E questo allontana in buona sostanza alcuni dei candidati che erano stati accostati ai biancocelesti in queste settimane.

A centrocampo, l'argentino, dell, era un profilo tenuto d'occhio a Formello. Il problema è che ha 26 anni e al momento La, con anche pochi margini economici di manovra per via dell'indice di liquidità, non ha modo di sedersi al tavolo a parlarne, a meno che non si liberi prima di qualche calciatore in esubero. Stesso discorso per il difensore belga di proprietà del. Coetaneo di Payero, nel quartier generale biancoceleste continua ad essere tenuto d'occhio, ma per ora è pressoché impossibile immaginare un tentativo concreto per lui in questa sessione di mercato, a meno di colpi di scena in uscita.