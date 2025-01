GETTY

Tornano gli impegni europei per la Lazio. All'Olimpico contro la Real Sociedad giovedì sera gli uomini di Baroni cercano l'ultimo punto per certificare il passaggio diretto agli ottavi di finale di Europa League, evitando il play-off a febbraio. Fin qui i biancocelesti hanno brillato nella competizione, dove sono primi con 16 punti e imbattuti (5 vittorie e un pareggio).Lazio - Real Sociedadgiovedì 23 gennaio 202521:00SkySkyGo, NowTVMandas; Marusic, Romagnoli, Gila, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All.: BaroniRemiro; Munoz, Aguerd, Zubeldia, Aramburu; Mendez, Gonzalez, Olasagasti, Kubo; Becker, Oyarzabal. All.: AlguacilBaroni deve ancora fare i conti con qualche assenza. Il tecnico biancoceleste non recupererà né Patric, né Vecino per la coppa e anche Lazzari resterà ancora fuori; ma in campo saranno riproposte comunque buona parte di quelle rotazioni alle quali l'allenatore della Lazio aveva abituato in autunno per gestire il doppio impegno. 6 i cambi in formazione rispetto a Verona, con Mandas che torna tra i pali, marusic a destra e Romagnoli al centro della difesa. Nuova Chance dal 1' per Dele-Bashiru, stavolta nel ruolo di mediano insieme a Guendouzi. Davanti Tchaouna farà la staffetta con Isaksen, mentre Zaccagni verrà confermato dall'altra parte. Pedro agirà a supporto di Castellanos. Dall'altra parte, Alguacil ha fuori soltanto Traoré e s affiderà all'esperienza del capitano Oyarzabal e di Becker in attacco per sorprendere i biancocelesti.

La partita Lazio - Real Sociedad, valida per la 7a giornata della fase a girone unico dell'Europa League, sarà visibile in esclusiva su Sky.Lazio - Real Sociedad sarà visibile in streaming mediante app di SkyGo e NowTv, su tutti i dispositivi compatibili.