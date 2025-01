AFP via Getty Images

Vigilia diper la. A Formello in conferenza stampa il tecnico biancocelesteha presentato il match di domani all'Olimpico contro lapartita che può dare alla squadra capitolina la matematica certezza di essere tra le prime otto e qualificarsi quindi direttamente agli ottavi di finale del torneo."Queste sono tutte gare meravigliose. Affrontiamo un avversario solido, con personalità e compattezza. Sono la seconda miglior difesa in Europa e questo la dice lunga sulla difficoltà. Dovremo giocare senza fare calcoli. Sappiamo che importanza ha questa gara e dobbiamo giocare sempre per vincere, facendo una grande prestazione per i nostri tifosi".

"so che soprattutto dietro siamo corti in questo momento, ma abbiamo soluzioni per poter affrontare questa difficoltà. Veniamo da una bella gara a Verona e non dobbiamo pensare a cosa ci manca. Patric farà un nuovo controllo sabato. Domani porterò qualche ragazzo della Primavera, ma è importate che noi pensiamo solo ad affrontare la gara al meglio, per passare il turno. Sì, ci manca qualche pedina, ma il direttore ha già parlato di questa situazione e la società sa cosa fare. Chi fa e farà parte di questa squadra dovrà avere grandi energie e dare prospettive di crescita a tutto il gruppo".

"Sta bene e sta recuperando la migliore condizione. Anche a Verona ha fatto bene. Deve restare sereno e avere la gioia di andare sempre forte. Ho grande fiducia nel professionista che è. Sa che deve fare un percorso importante e ha la grande chance di farlo. Sono contento anche di aver recuperato qualche altro elemento che era rimasto fuori nelle scorse gare. Tutti sanno di dover dare una grande mano al gruppo"."Vogliamo rimanere protagonisti in tutte le competizioni. Abbiamo le energie per falro. Abbiamo opportunità da non farci scappare o lasciare al caso. Vogliamo fare più partite possibili fino alla fine. L'Europa League è straordinaria. Tutti vogliono giocare in campo internazionale. Quelli che sono costretto a lasciare fuori sembra che mi vogliano menare (ride, ndr)! Proveremo con tutte le nostre forze a onorare anche questa grande partita. L'avversaria forte sarà uno stimolo in più".

"Non faccio nomi. Lo ha già detto il direttore in conferenza la scorsa settimana. Noi abbiamo bisogno di energia fresca e ragazzi di prospettiva per portare avanti il percorso che abbiamo iniziato. Parlo con la società di vari profili, ma resto concentrato solo sul campo. La mia attenzione è solo rivolta ad alzare il livello di prestazione della squadra"."Stanno bene entrambi. Guendo vorrebbe giocare ottanta partite l'anno. Lui si allena giocando. C'è anche Dele-Bashiru che sta crescendo. Chiaramente la mancanza di Vecino pesa. L'ho detto in maniera trasparente, senza mancare di rispetto a tutti gli altri. Sono convinto comunque che potremo recuperarlo i primi giorni di febbraio e per noi sarà fondamentale. Ma quando si giocano partite come quella di domani, le energie si trovano sempre. La testa deve andare più forte delle gambe".