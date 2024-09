Lazio, Baroni come Sarri: Guendouzi imprescindibile anche per il nuovo tecnico

Getty Images

Un anno di montagne russe peralla. Ora però l'ottovolante biancoceleste ha ridato al francese il ruolo di leader in campo e nello spogliatoio. Nella sua prima stagione a Roma il centrocamposta ha attraversato tutti gli stadi possibili: come acquisto ha generato subito entusiasmo tra il pubblico. Poi però è rimasto un oggetto misterioso nelle prime uscite stagionali fino a che Sarri non ha deciso di dargli fiducia dall'inizio a fine settembre 2023. Da quel momento non è più uscito dal campo prima che l'arrivo di Tudor stravolgesse tutto. Rapporti complicati, tanta panchina e rischio cessione in estate. L'addio del Croato ha invece aperto nuove prospettive e ora con Baroni, pur in un inizio non brillantissimo per rendimento,

Il nuovo allenatore biancoceleste lo ha impiegato in tutte e tre le prime partite del campionato, per un totale di 288 minuti. Solo Romagnoli ne ha giocati di più (296)., anche se Baroni ha in mente una gestione oculata delle risorse a disposizione. Il suo carisma lo ha fatto diventare un elemento trainante per tutta la squadra e per l'ambiente biancoceleste in generale. L'anno scorso ha chiuso l'anno con 3 gol e 4 assist. quest'anno giocherà più da mediano che da mezz'ala, ma l'allenatore lo considera un jolly spendibile anche sulla trequarti e quindi non è detto che il bottino a giugno prossimo non possa essere uguale o addirittura maggiore. La certezza è che tutto il mondo Lazio si aspetta tanto da lui in questa stagione di rifondazione biancoceleste.