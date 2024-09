Lazio, il piano di Baroni per gestire la rosa: le idee per il turnover

Domenica di riposo per la. Da domani i biancocelesti inizieranno a preparare la sfida di lunedì prossimo contro l'Hellas. Sarà l'inizio di un ciclo di sei gare in venti giorni, fino alla prossima sosta per le nazionali (10 ottobre Italia - Belgio e 14 ottobre Italia Israele, entrambe valide per il girone di Nations League). Gli uomini diinizieranno anche la loro avventura in Europa League, per questo il tecnico sta studiando in questi giorni rotazioni e soluzioni tattiche per gestire le forze della squadra. Ci sarà spazio per tutti, questo il principale elemento di novità rispetto agli anni scorsi, con alternanze in tutti i reparti per non sovraccaricare di lavoro nessuno. Anche in porta è probabile che quest'anno si assista a un

Già a partire dalla sfida dell'Olimpico con l'Hellas tra 8 giorni potrebbe vedersi in campo il nuovo arrivoLe prove tattiche di questi giorni a Formello, al netto delle assenze per i vari impegni internazionali di 8 giocatori della rosa, hanno visto agire spesso insieme il rientranteinsieme al nuovo acquisto.hanno anche approfittato della sosta per svolgere del lavoro defaticante dopo le prime fatiche agostane della stagione. In questi giorni. Sugli esterni invece Nuno Tavares difficilmente lascerà il posto da titolare, ma il rientro di Pellegrini consentirà al tecnico di non dover strapazzare troppo Marusic per usarlo come sostituto su entrambi i lati. In questo senso quindi la pausa è arrivata proprio al momento giusto per la Lazio che ha potuto così recuperare gli infortunati e prepararsi al meglio al tour de force.

Discorso aparte lo meritaFuori dalla lista Uefa, l'idea di Baroni è di impiegarlo comenei vari assetti tattici provati. Sta continuando il lavoro atletico personalizzato e l'ipotesi più probabile è che alal ripresa possa essere già schierato dall'inizio. Fin qui per lui solo tre minuti in campionato, nel finale col Venezia, ma d'ora in avantiRifiaterà in settimana mentretra campionato e coppa senza che nessuno sia costretto agli straordinari. Nelle scelte del tecnico resta al primo posto il criterio della meritocrazia, secondo la logica del "va in campo chi è pronto", perché, come ha detto lui stesso, "Non c'è tempo di aspettare i giocatori". Inevitabile però che i conti verranno fatti prima di ogni gara considerando chi darà le maggiori garanzie di tenuta fisica. Ci sarà quindi una Lazio camaleontica dal punto di vista del modulo non solo in base all'avversaria di turno, ma anche a chi sarà scelto per andare in campo. Col trequartista o senza, con due mediani o col regista centrale, Baroni vuole vedere una squadra che sia pronta sempre ad adattarsi ad ogni situazione.