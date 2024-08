Lazio, Baroni: "Il gol di Lucca? Non possiamo fare una cosa del genere"

GETTY

Laperde la prima partita della stagione 2024/25 contro una solida Udinese. I biancocelesti, poco attenti e puniti dalle reti di Lucca e Thauvin, si arrendono per 2-1 alla seconda di campionato. Nel post partita, allenatore della squadra capitolina, ha parlato così ai microfoni di Sky:"Abbiamo preso due brutti gol, entrambi all'inizio dei due tempi. Era già successo con il Venezia e dobbiamo migliorare e essere più concreti nelle due fasi. Non è facile rimettere in piedi un risultato, specialmente contro una squadra che lavora bassa come l'Udinese".

"Non dobbiamo fermarci assolutamente, eravamo posizionati bene e ci siamo distratti. Non si può fare una cosa del genere, un'ingenuità che non si deve fare"."La squadra ha potenzialità per muovere meglio e più velocemente la palla. Oggi siamo andati sugli esterni, dobbiamo migliorare nei cross. Centralmente non è facile, quando è entrato Dia abbiamo visto quanto sia bravo a muoversi tra le linee. Dobbiamo fare uno step in più ed essere più concreti".

- "Credo che questo aspetto si possa migliorare con la mobilità. Andare sotto dopo pochi minuti contro una squadra aggressiva che voleva sporcarci la partita non è stato positivo. Potevamo fare qualche scelta migliore, dobbiamo migliorare e la squadra lo sa".In conferenza stampa, il tecnico ha poi aggiunto:"A parte Nuno che non è nelle migliori condizioni sono tutti pronti ma devono ancora crescere e migliorare, oggi abbiamo messo Dia che mi è piaciuto, ci porta mobilità, si è venuto a prendere tanti palloni, ci dà qualità tra le linee. Non è scontato inserire velocemente giocatori nuovi, ma sono convinto che un po' alla volta li inseriremo, dobbiamo cambiare qualcosina nella concretezza, dev'essere una manovra più efficace e la squadra lo sa".

"No assolutamente, è un giocatore fondamentale come Patric, come lo è Gila che in questo momento è infortunato. Ce ne sono tanti altri, ho un gruppo ottimo, mi brucia la sconfitta per i nostri tifosi, per i ragazzi, ma il gruppo sta lavorando e sono convinto faremo bene".