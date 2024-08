Romagnoli si ferma, ma è tutto buono: cosa è successo sul gol di Lucca in Udinese-Lazio

Getty Images

Attimi di confusione durante il primo tempo di Udinese-Lazio, quando al 5' i padroni di casa hanno trovato il gol del vantaggio con Lorenzo Lucca. La difesa della Lazio non si capisce e "regala" l'occasione ai friulani, che l'attaccante con la numero 9 sulle spalle non spreca.Ehizibue serve Payero sugli sviluppi di una rimessa laterale. Il centrocampista restituisce di prima a Thauvin che crossa in mezzo per Lucca, il quale riesce indisturbato a mettere il pallone in rete. Sul passaggio di Ehizibue, tuttavia,convinto del fuorigioco di Payero.

La difesa della Lazio (in particolare), vedendo la bandierina andare su, è, lasciando Lucca libero di agire. Poi, i biancocelesti si precipitano a chiedere il fuorigioco all'arbitro.Il Var entra in azione e appura che. Inoltre, non era arrivato nessun fischio dell'arbitro Doveri a interrompere l'azione, motivo per cui