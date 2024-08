Roma, proposto Depay: la situazione

Redazione Calciomercato

Il silenzio assordante degli ultimi giorni non fa bene a nessuno, né ané allastessa. Gli arabi dell'Al-Qadsiah aspettavano entro oggi una risposta definitiva sulla ricchissima offerta per raggiungere subito la Saudi League. Ma la trattativa rischia di protrarsi ancora più avanti perchéGhisolfi sa che la Joya, qualora decidesse di accettare l’offerta araba, va sostituita senza esitazioni. De Rossi terrebbe volentieri Dybala altrimenti ha già chiesto un giocatore rapido e bravo nell’uno contro uno: per Boga del Nizza c’è già un discorso piuttosto avviato con Ramadani mentre. Ma attenzione anche a una ipotesi suggestiva che arriva dall’Olanda.

La Roma ha seguitoalmeno in tre sessioni di calciomercato del recente passato. Il feeling c’è sempre stato e chissà che non sia arrivato il momento giusto. Questa volta è il nazionale olandese ad essersi proposto al club giallorosso a parametro zero dopo la fine del rapporto con l’Atletico Madrid.. Memphis sta lavorando duramente in forma individuale a Monaco con l’obiettivo di farsi trovare al top della forma fisica quando firmerà per un nuovo club.