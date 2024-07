Lazio, ecco quanto hanno fruttato le cessioni fino ad ora

AFP via Getty Images

Il piano della Lazio per racimolare risorse per il mercato sta funzionando.hanno intenzione di raccogliere un cospicuo gruzzolo, da aggungere agli introiti garantiti dall'Europa League (circa 20 milioni) e da re-investire sull'arrivo di nuovi calciatori, grazie alle cessioni a titolo defintivo degli esuberi in rosa. Negli anni scorsi la società biancoceleste era riuscita al massimo ad allegerirsi di parte o tutti gli stipendi grazie per lo più ai prestiti o ad alcune rescissioni. Quest'anno invece l'obiettivo è liberarsi di più zavorre possibili. E fino a questo momento le cose stanno andando per il meglio.

A fare i conti ci pensa stamattina Il Messaggero:(già al netto della percentuale che spettava al Liveropool). A questi si sommano gli stipendi risparmiati, compreso quello di Felipe Anderson e il 30% sulla futura rivendita di Adamonis, che chiaramente deve ancora essere quantificato. Il prossimo a salutare Formello potrebbe essere Marcos Antonio, chiesto dal Flamengo: per lui il ds Fabiani sta formalizzando un presisto con obbligo di riscatto condizionato fissato a 4 milioni di euro. Kamenovic invece resterà a titolo temporaneo per un altra stagione all'Yverdon, in Svizzera. A luglio il piano della Lazio proseguirà con altri nomi da sistemare per rimpolpare le casse societarie e provare a centrare almeno un altro colpo in entrata.