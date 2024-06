AFP via Getty Images

Lazio, il piano di Lotito per aumentare il budget per il mercato

40 minuti fa



Potrebbero esserci più risorse del previsto per il mercato della Lazio. Senza la Champions League è chiaro che la società capitolina non potrà investire cifre da capogiro nella sessione estiva, ma secondo quanto riporta il Messaggero oggi c'è un piano di Lotito per far respirare le casse del club ed effettuare comunque le operazioni necessarie al ringiovanimento che si intende operare nella rosa.



Dalla partecipazione all'Europa League arriveranno sicuramente 20 milioni di euro. Il presidente della Lazio punta almeno a raddoppiare la cifra con le cessioni dei giocatori che rientreranno dai vari prestiti (i cosiddetti esuberi, ndr). E con gli stipendi risparmiati si aprirebbe così un maggiore margine di manovra per nuovi arrivi. Fabiani è quindi al lavoro anche sul mercato in uscita per realizzare il piano del patron. Entro il 31 agosto i biancocelesti puntano quindi a liberarsi di 12 calciatori: Basic, Akpa Akpro, Cancellieri, Marcos Antonio i nomi principali che torneranno alla base, cui si aggiungono diversi giovani ex primavera in cerca di una sistemazione definitiva. Nel conto non sono considerati gli eventuali extrabudget che deriverebbero dalle cessioni di big della rosa. La società non intende infatti cedere i pezzi principali, a meno di offerte clamorose. Ma in quel caso la cifra verrebbe comunque reinvestita per un rimpiazzo all'altezza.