Lazio, UFFICIALE una cessione: il comunicato

25 minuti fa



Si muove il mercato in uscita della Lazio: "La S.S. Lazio informa che il calciatore Raul Moro Prescoli è stato ceduto definitivamente al club spagnolo Real Valladolid". Con questo comunicato ufficiale sul proprio sito, oggi pomeriggio la società biancoceleste ha annunciato l'addio all'attaccante, classe 2002. Prelevato nel 2019 dalle giovanili del Barcellona per 6 milioni di euro, Raul Moro ha giocato un paio di stagioni con la Primavera della Lazio mettendo a segno 22 gol, tra campionato e play off. Poi, dal 2021, era stato aggregato stabilmente alla prima squadra, con l'arrivo di Sarri. Con i grandi però non è mai riuscito a ritagliarsi spazio. Due anni fa andò quindi in prestito all'Oviedo, mentre nell'ultima stagione ha giocato sempre in prestito proprio al Valladolid, che ha deciso in extremis di riscattarlo, pagando i 2 milioni pattuiti con i biancocelesti l'estate scorsa. Moro nell'ultima annata, la prima in cui è riuscito a ritagliarsi spazio con continuità, ha realizzato 2 gol e 5 assist in 30 presenze nella serie B spagnola, contribuendo alla promozione in Liga del club castigliano. La Lazio si libera così di uno degli esuberi che in questa estate conta di piazzare a titolo definitivo, per racimolare risorse per il mercato.